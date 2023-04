Como, sequestrati 242 chili di carne in un negozio e 500 alimenti alla Fiera di Pasqua

Nuovi controlli della guardia di finanza di Como in negozi e attività commerciali con la collaborazione dei funzionari dell'ispettorato del lavoro e di Ats Insubria.

Pattuglie sia in uniforme che in borghese hanno controllato 28 attività commerciali tra negozi, ristoranti, mini-market e hotel a Como città, nei posteggi presso le aree di mercati del centro città e dell’hinterland comasco.

In un alimentari sono stati sequestrati 242 chili di carne e l'attività è stata sospesa per carenze strutturali, manipolazione degli alimenti e condizioni igienico-sanitarie non a norma. Il negozio resterà chiuso fino a che non saranno ripristinate condizioni a norma di legge. Inoltre alla Fiera del Giovedì Santo, sono stati sequestrati di più di 500 prodotti alimentari in vendita abusivamente da una attività commerciale diversa rispetto a quella assegnataria del posteggio.

L' ispettorato del Lavoro di Como ha chiesto inoltre la sospensione di un'attività perché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti risultava, al momento dei controlli, senza alcuna comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a sanare la posizione dei lavoratori trovati a prestare la loro opera in nero con la loro assunzione e a pagare le sanzioni previste.



Altri controlli

Queste le altre irregolarità rilevate:

• 4 mancate esposizioni dei prezzi praticati;

• 1 mancato pagamento del canone rai e l’assenza dei cartelli del divieto di fumo, nonché carenze igienico sanitarie, strutturali e di tracciabilità di prodotti alimentari presso un’attività di ristorazione con la notifica delle relative prescrizioni;

• 3 mancate memorizzazioni dei documenti commerciali e 1 omessa installazione del registratore di cassa, e 6 lavoratori in nero;

• 2 notifiche di Ordini di allontanamento dalle aree mercatali.

Effettuati anche 167 controlli in merito al pagamento dei tributi relativi alla Fiera del Giovedì Santo ed alla tassa di soggiorno.