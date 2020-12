Como, 24 ore "di fuoco" nella lotta contro lo spaccio di droga: due arresti e tre denunce. Tutti italiani

Tre operazioni della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga: due arresti e 3 denunce in stato di libertà.

È Incessante e senza tregua l'attività degli uomini della Polizia di Stato di Como contro il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti che, nelle ultime 24 ore, hanno conseguito brillanti risultati in tema di prevenzione e repressione.

Nel pomeriggio del 22 dicembre gli uomini della Squadra Mobile di Como hanno tratto in arresto un 53enne cittadino italiano trovato in possesso di 50 grammi di cocaina.

Il risultato è scaturito nell'ambito di specifiche attività per la repressione dello spaccio di stupefacenti, quando gli agenti hanno riconosciuto l'uomo (che era già noto perchè denunciato a settembre 2020 per reati in materia di stupefacenti) alla guida della propria auto decidendo di procedere al suo controllo.

Fermata l'automobile, il soggetto ha da subito mostrato una palese insofferenza ed agitazione motivando ulteriormente i poliziotti a

procedere con la perquisizione.

La perquisizione dell'auto, condotta anche con l'aiuto di un'unità cinofila della Guardia di Finanza, ha permesso di individuare, nascosto in un vano sotto al volante, un involucro ricoperto di nastro adesivo contenente appunto i 50 grammi di cocaina (con un valore economico sul mercato della droga di circa 4000 ¤) che hanno determinato quindi l'arresto in flagranza di S.S. per detenzione di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato quindi messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che coordina le indagini e che ha disposto l'udienza a suo carico con rito direttissimo, celebrato nella mattinata odierna.

Sempre nell'ambito della prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti è scaturita un'ulteriore operazione della

Squadra Mobile di questa Questura, con la collaborazione di personale della Questura di Milano, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.

L'Autorità Giudiziaria, informata degli esiti investigativi condotti dai poliziotti della locale Sezione Antidroga conseguenti all'arresto di un 21enne italiano, avvenuto nell'ottobre del 2019 ad opera di personale della Squadra Volante della Questura di Como per detenzione di un chilogrammo di hashish, hanno seguito le richieste degli investigatori, ed emesso un decreto di perquisizione

locale a carico di due giovani coetanei e suoi presunti correi.

Sono quindi stati sequestrati 30 grammi di marijuana con la conseguente denuncia in stato di libertà a carico del giovane.

Diversi i risvolti derivanti dalla perquisizione condotta dagli Agenti della Squadra Mobile di Milano, sub-delegati all'esecuzione

dell'atto, presso il domicilio milanese di R.L., che hanno determinato l'arresto dell'indagato per la detenzione di grammi 450 di

hashish, una pistola a salve e denaro ritenuto l'incasso dell'attività di spaccio.

L'attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, da parte delle articolazione della Polizia di Stato di questo capoluogo, nella giornata di ieri si è arricchita anche con i provvedimenti adottati dai componenti di una pattuglia della Sezione di

Polizia Stradale di Como che hanno denunciato in stato di libertà due giovani cittadini italiani, in possesso di un significativo quantitativo di marijuana ai fini di spaccio.

La pattuglia, nel corso di un posto di controllo nel Comune di Lomazzo (CO), ha proceduto a fermare un'auto Renault Clio con a

bordo appunto i due giovani descritti: il conducente M.M. di anni 25 residente a Mozzate, ed il passeggero V.D. di anni 22 residente

a Cirimido.

Sin da subito, i due giovani si sono mostrati insofferenti al controllo e visibilmente agitati. Gli agenti, insospettiti da tale atteggiamento, hanno deciso di ispezionare il veicolo trovando al suo interno uno zaino contenente circa 125 grammi circa di

marijuana. Le successive perquisizioni delle abitazioni dei due indiziati hanno permesso di rinvenire ulteriori 6 grammi di marijuana presso il domicilio di V.D.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro ed i due giovani denunciati in stato di libertà.