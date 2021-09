Como, donna di 49 anni investita dal bus in via Bertinelli

Ieri 1 settembre poco dopo le 14 a Como in via Bertinelli una donna di 49 anni in biciletta è stata urtata dal bus in transito ed è caduta sbattendo la testa. L'impatto tra il pullman e la bici è avvenuto molto vicino all'ingresso del parcheggio del Comune. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, l'ambulanza e l'automedica anche se il primo a soccorrere la signora sarebbe stato (secondo alcune prime testimonianze in loco) il sindaco Landriscina che avendo un trascorso da medico ha avuto la prontezza e le competenze per assistere la donna nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi. La 49enne è stata quindi portata in codice giallo al Manzoni di Lecco, il trauma riportato è piuttosto grave ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.