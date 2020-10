Confine Como-Chiasso, migrante sale su un traliccio della ferrovia e si butta nel vuoto

E' salito su un traliccio situato lungo la ferrovia a pochi metri dal confine di Como con Chiasso e ha minacciato di gettarsi nel vuoto. E lo ha fatto. E' accaduto nella tarda mattinata del 23 ottobre 2020. I vigili del fuoco sono accorsi insieme agli uomini del 118 (ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e automedica) per tentare di fare desistere il giovane migrante (26 anni) dal suo proposito autolesionista. I soccorritori a causa della posizione del traliccio sono dovuti entrare in Svizzera per poter raggiungere il posto dove si trovava l'extracomunitario, che è in territorio italiano.

Dopo le minacce il migrante è salto nel vuoto. Dalle prime informazioni sembra che grazie all'intervento di un vigile del fuoco e di un agente di polizia di frontiera di Ponte Chiasso la caduta sia stata attutita. Seguiranno aggiornamenti.

