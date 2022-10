Dramma sul lavoro a Colverde: morto operaio sepolto dalla terra

Un altro tragico episodio oggi pomeriggio 4 ottobre a Colverde intorno alle 16. Un uomo è deceduto in via Giacomo Leopardi sepolto dalla terra durante alcune operazioni di scavo nel cantiere dove lavorava. I vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como sono intervenuti il cedimento del terreno durante i lavori di scavo sulla sede stradale, e proprio qui è ha perso la vita l'operaio. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione della dinamica incidentale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale di Ats. Due ambulanze e un'auto medica di Areu sono giunte in codice rosso ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo classe 1982.