Un anno fa la moglie, ora la polizia arresta anche lui: spaccio di cocaina nella sua casa di viale Lecco a Como

Un anno fa sua moglie era stata arrestata con 3 chilogrammi di cocaina in piazza San Rocco a Como (l'attuale piazza Malgesini). L'altra sera le manette sono scattate anche per lui: in carcere è finito un albanese di 53 anni domiciliato in una casa di viale Lecco, nel centro di Como.

Ad arrestarlo sono stati gli uomini della sezione antidroga della Squadra Mobile della questura di Como. Indagavano su di lui da tempo. L'uomo, infatti, era noto alle forze dell'ordine ma da tempo non si registrava la sua presenza in città. Negli ultimi tempi era ricomparso ed alcuni indizi avevano fatto presumere che avesse messo in piedi un'attività di spaccio. Così era.

Gli agenti si sono appostati fuori dalla sua abitazione riuscendo ad assistere a una compravendita di una piccola quantità di cocaina. Dapprima i poliziotti hanno fermato l'acquirente riuscendo ad avere conferma dei loro sospetti, poi hanno atteso che lo spacciatore incontrasse un secondo "cliente", sempre appena fuori dalla propria abitazione. Questa volta la compravendita non è riuscita. I poliziotti sono intervenuti e hanno fermato lo spacciatore. In casa sua sono stati trovati in un barattolo circa 50 grammi di cocaina suddivisi in un centinaio di dosi e 3mila euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere Bassone di Como.