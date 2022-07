Tragico scontro tra auto prima dell'alba: 5 feriti, uno è gravissimo

Tragico incidente oggi 31 luglio intorno alle 5 del mattino a Catelmarte in via Lambro. Due auto si sono sontrate con conseguenze gravissime e 5 feriti: un ragazzo di 18, uno di 28 e uno di 39 annni. Non sono state ancora rese note le generalità delle altre persone rimaste coinvolte. Grande lo spiegamento di soccorsi, sul posto è arrivato l'elicottero decollato da Varese in codice rosso, quattro ambulanze e un'auto medica. L'elisoccorso ha trasportato il ferito grave (codice rosso) all'ospedale di Varese. Altri 2 ferito sono invece stati portati in codice giallo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, i due rimanenti a Lecco e a Erba. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Como. Si attendono le riscostruzioni ufficiali del fatto. In aggiornamento.