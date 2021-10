Carugo, trovato morto in una stanza d'albergo

Stamattina a Carugo presso l'Hotel Tito (in via Enrico Toti 1) è stato trovato un uomo morto nella sua camera. A fare il drammatico ritrovamento una dipendente dell'albergo. L'uomo, classe 1963 nato a Carate Brianza era solo nella stanza e secondo quanto riportato dagli organi competenti sarebbe stato stroncato da un malore. Sul posto sono comunque arrivati i soccorsi del 118, avvisati dal personale dell'Hotel ma purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantù.