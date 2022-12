Como, nuovi episodi di violenza nel carcere Bassone: 4 poliziotti al pronto soccorso

Non c'è pace al carcere del Bassone di Como e gli episodi di violenza, che vedono come vittime gli agenti della polizia penitenziaria si moltiplicano. L'ultimo ieri, 30 dicembre. A finire in pronto soccorso 4 agenti feriti. A creare il caos un detenuto che è andato in escandescenza e che solo 10 giorni fa era stato protagonista di un altro episodio di violenza. Esasperati e preoccupati i sindacati che tentano di spiegare la drammatica situazione del carcere di Como con un comunicato dove, oltre all'episodio di ieri, parlano dei problemi della struttura.

"Una giornata di ordinaria follia cui la Uilpa Polizia Penitenziaria vuol dire basta - scrive il segretario generale territoriale Uilpa Dario Esposito - il detenuto ha assalito prima un giovane poliziotto penitenziario colpevole soltanto di trovarsi al posto sbagliato al momento sbagliato, e poi un ispettore accorso in suo aiuto.

Nel frattempo un altro detenuto – provvisoriamente al repartino sito presso l’ospedale cittadino – avrebbe iniziato a distruggere il luogo in cui era ristretto richiedendo l’intervento non solo di personale di polizia penitenziaria inizialmente libero dal servizio ma anche di alcune volanti della Polizia di Stato. Ordinaria follia che viaggia su ritardi, lungaggini amministrative, carenze secolari.

E’ ciò che si verifica in una Circondariale che sconta una carenza d’organico dell’ 80% rispetto al previsto in un ruolo chiave come quello di sovrintendente, di oltre il 50% per quanto riguarda una figura professionale cruciale nel sistema detentivo, ossia quello dei Funzionari Giuridici Pedagogici, che vive di carenze strutturali che sacrificano qualcosa dal punto di vista della sicurezza dell’operatore penitenziario.

E’ necessario pertanto un intervento di quelle autorità che, a vario titolo, possono concretamente porre mano a queste carenze, tanto è dovuto se si vuol evitare che lo scotto di un sistema che presenta falle importanti passi quotidianamente sulla pelle degli uomini e donne in divisa che prestano servizio a Como.

Che dire poi di problemi annali che riguardano invece tutto il territorio nazionale? Mancanza di protocolli operativi d’intervento, proprio per gestire con più efficacia e con maggior sicurezza gli eventi critici, carenza d’organico, detenuti psichiatrici affidati alla custodia di strutture detentive che non hanno gli strumenti per garantire sicurezza a chi vi lavora e percorso sanitario al ristretto. La Uilpa Polizia Penitenziaria Como nel far gli auguri di pronta guarigione ai colleghi coinvolti non può che ribadire questo appello con l’augurio, è triste dirlo, che non cada nel vuoto."