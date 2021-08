Intervenuti i vigili del fuoco in via Gavazzi

Un altro danno causato dal maltempo, anzi due. Stamattina a Canzo, in via Gavazzi un fulmine ha colpito un pino. Staccandosi una parte di tronco non solo ha danneggiato le macchine parcheggiate sotto ma ha creato anche non pochi problemi elettrici alle case circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili delfuoco per mettere in sicurezza la zona.