Cantù, sequestro di cocaina rosa, la pericolosa e potente droga "dei ricchi"

È più forte della cocaina, più cara e molto più potente. La Tussi o “cocaina rosa” o “polvere rosa”, è una droga sintetica con effetti psichedelici che altera tutti i sensi e modifica la percezione del mondo con allucinazioni visive e mentali. È anche nota come “Venus”, “Erox”, “Nexus”, “Afro”, “MFT”, ma il nome con cui è registrata nella classificazione dei narcotici è 2C-B, diventata popolare negli anni ’80, quando iniziava la moda delle droghe sintetiche.

Questa droga è pericolosissima perché, in alcuni casi, la mancanza di controllo che causa provoca terribili attacchi di paura o panico, proprio come fa l’LSD, inoltre combina gli effetti allucinogeni con gli effetti euforici dell’MDMA.

Nell'ambito dei controlli dell'ultimo fine settimana dei carabinieri di Cantù per il contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti la presenza di droghe come questa ha destato particolare attenzione e molta preoccupazione.

La stazione dei carabinieri al comando del Luogotenente Matteo Calvia, ha quindi arrestato un 32enne incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze usate per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e importazione di medicinali privi di autorizzazione al commercio, sequestrando un grosso quantitativo di droga e di farmaci anabolizzanti e dopanti.

Nel dettaglio sono stati sequestrati circa 100 grammi di marijuana, 120 grammi di hashish suddivisa in due panetti; 4 grammi di cocaina 1,36 grammi di MDMA; 4,74 grammi di ketamina; 0,86 grammi di tussi; materiale da confezionamento, della mannite utilizzata per il taglio degli stupefacenti e circa 800 euro in contanti.

Altra sostanza stupefacente sequestrata che ha destato particolare attenzione è la ketamina utilizzata per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia in ambito veterinario, è impropriamente utilizzata come stupefacente per via dei suoi effetti allucinogeni.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli antidroga verranno ripetuti con la medesima intensità, con personale in divisa ed in borghese.