Assembramenti, controlli serrati a Cantù nel "mercoledrink": multate 12 persone e 3 attività

Nella serata di ieri, 26 agosto, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Cantù, hanno

effettuato un servizio straordinario nella città di Cantù, per il controllo del rispetto delle norme in materia di assembramenti.

Il controllo ad alto impatto, è stato fatto in occasione del "mercoledrink", una serata di movida e aperitivi, ed ha visto la partecipazione di 19 operatori, divisi in 8 equipaggi.

Sono state controllate 63 persone e 9 attività commerciali.

Sono state quindi sanzionate 12 persone per violazione delle disposizioni in materia di assembramento e multate 3 attività

commerciali per violazione della normativa anticovid. Per una di queste è stata disposta la chiusura cautelare per due giorni.

Ulteriori controlli verranno effettuati nel corso dei prossimi giorni nel capoluogo ed in provincia, al fine di verificare e garantire

il rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sulla prevenzione del contagio epidemiologico.