Fa uso di cocaina, si mette alla guida e sperona l'auto della Locale: denunciato

Nella mattinata di ieri 12 maggio, alle ore 11.30 circa, in via Giovanni da Cermenate, una pattuglia della polizia locale di Cantù, durante i normali controlli ha intimato l'alt a una Fiat Punto bianca. Chi era alla guida, probabilmente perchè sotto effetto di cocaina (come poi emmetterà agli agenti lui stesso) non si è fermato ed è fuggito. Da qui è partito un inseguimento dove non sono mancate manovre azzardate da parte del fuggitivo che ha tentato di speronare l'auto della polizia locale riuscendoci dopo alcuni minuti, ma gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo, in condizioni di sicurezza, in via Milano. L'uomo è stato portato al comando e identificato: si tratta di un italiano, classe ’71, residente a Seregno. Durante la perquisizione dell'auto sono state trovate modiche quantità di cocaina ma all'invito di sottoporsi al test tossicologico l'uomo ha rifiutato e ha ammesso subito di averne fatto uso.

È stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, oltre che alla prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti.

L’Assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha ringraziato gli agenti per la costante dedizione e per il lavoro straordinario che quotidianamente contribuisce alla sicurezza di tutti i cittadini.