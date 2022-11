Cane cade nel pozzo: salvato dai vigili del fuoco

Un grande spavento ma nessuna ferita per il cane di razza bassethound caduto in un pozzo. E' accaduto in via Roscio a Como poco dopo le ore 15. L'animale è scivolato precipitando in un pozzo per la raccolta dell'acqua piovana in una zona di fitta vegetazione. I vigili del fuoco allertati dai proprietari del cane sono prontamente intervenuti e in breve tempo hanno recuperato l'animale e consegnato sano e salvo ai suoi padroni.