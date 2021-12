Caduto dalla scarpata: è morto Emidio Ardenghi del rifugio Dangri

Proprio il giorno di Natale il 72enne Emidio Ardenghi, storico gestore del rifugio Dangri, stava passeggiando con la moglie a poca distanza dal centro abitato.

È stata la donna ad allertare i soccorsi dopo che il marito è è caduto dalla strada in una scarpata mentre si trovava su un terreno, situato in località Casniolo. La donna ha subito avvisato i soccorsi, intervenuti prontamente anche con l'elisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Tantissimi i messaggi di condoglianze per il signor Emidio, anche sulla pagina social del figlio Domenico che è racchiuso nel suo dolore.

Il rifugio Dangri è noto a tantissimi, una tappa quasi obbligatoria per chi fa escursion in quella zona.