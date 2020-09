Erba, cade dal sentiero e sviene: uomo di 65 soccorso con l'elicottero

Grande apprensione per un uomo di 65 anni caduto nei boschi sopra Erba. L'uomo stava camminando lungo un sentiero quando è scivolato in leggero dirupo. A causa della caduta il 65enne ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco che lo hanno tratto in salvo e affidato alle cure degli uomini del 118. Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Manzoni di Lecco. Ha riportato un forte trauma cranico ma non sembra che sia in pericolo di vita. L'infortunio è avvenuto intorno alle ore 12 nei pressi dell'Eremo San Salvatore, in zona Scala di Legno.

