Cade sulla Grigna e non riesce più a camminare: salvato escursionista comasco

Un’escursionista, un uomo residente nella provincia di Como di 59 anni, oggi 5 marzo si trovava sulla Grigna Settentrionale, nei pressi del rifugio Brioschi, quando è caduto e ha riportato un trauma al ginocchio che gli impediva di rientrare e ha quindi chiesto aiuto.

Le squadre territoriali della Stazione di Valsassina - Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, si sono prontamente attivate per soccorrerlo. La richiesta è giunta nel primo pomeriggio. La centrale ha mandato sul posto anche l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Como Villa Guardia. L’uomo è stato raggiunto, valutato dal punto di vista sanitario e poi trasferito in ospedale al Manzoni di Lecco. Le ferite riportate non sembrerebbero gravi.