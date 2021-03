Bregnano, incendio nei box: i vigili del fuoco salvano anche due gatti

Ieri sera, 6 marzo, è stato chiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco a Bregnano in piazza Castello. Un box è andato a fuoco e l'incendio si stava propagando molto velocemente. Intervenute sul posto due squadre di pompieri, una da Como e una da Appiano Gentile. I vigili del fuoco si sono impegnati prima a spegnere l'incendio e poi a mettere in salvo due gatti che si trovavano nell'appartamento difianco al box che è stato completamente invaso dai fumi della combustione. Sono in corso indagini per capire le dinamiche dell'incendio.