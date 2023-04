Un boato sveglia tutto il quartiere: è una donna ubriaca alla guida che sbatte contro le auto in sosta

Aveva bevuto troppo ma si è messa ugualmente al volante della sua Opel Meriva. Poi, però, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro alcune macchine in sosta. Il fatto è accaduto la notte scorsa a in via San Rocco a Seregno (Monza e Brianza) al confine con Mariano Comense. Protagonista una donna di 45 anni.

Il boato

Uno schianto contro le auto parcheggiate che ha svegliato i residenti, tra cui anche la proprietaria di una delle auto danneggiate. La donna, 55 anni, avvertito il forte botto è subito uscita in strada e dopo aver scoperto che la sua auto (una Nissan Micra) era stata danneggiata si è rivolta verso la 45enne dicendole “Ma hai visto che cosa hai fatto?”. Dalle informazioni fornite dai carabinieri immediatamente giunti sul posto, parrebbe che la 45enne abbia aggredito prima verbalmente e poi fisicamente la donna a cui aveva danneggiato l’auto.

I militari del comando della stazione di Seregno sono riusciti a fermare la 45enne. Hanno notato che la donna aveva l’alito vinoso e presentava i sintomi di abuso da bevande alcoliche. L’hanno invitata a sottoporsi all’alcoltest ma lei si è rifiutata. La 45enne è stata denunciata per il rifiuto al test per guida in stato d'ebbrezza in seguito a incidente stradale, e per minaccia a pubblico ufficiale in merito alle frasi rivolte ai militari.