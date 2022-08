Da Anversa in gita in Lombardia: 17 scout intossicati dopo una cena di pesce

Se la ricorderanno senz'altro questa gita i 17 scout che da Anversa (Belgio) lo scorso fine settimana si trovavano in gita in Lombardia. Stavano girando vari capoluoghi quando hanno iniziato a sentire sintomi di pesante malessere: svenimenti, capogiri, pallore. Come ricostruisce Ansa nella serata di ieri, domenica 7 agosto, i ragazzi ( tra i 12 e i 20 anni) si trovavano in un locale in provincia di Bergamo quando sono stati allertati i soccorsi e sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, al Bolognini di Seriate, e al Policlinico di Ponte San Pietro.

Sul posto, come ricostruito da Ansa, anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno raccolto le testimonianze dei giovani. A parlare con i ragazzi anche due tecnici dell'Ats Bergamasca. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che i ragazzi abbiano iniziato a non star bene già durante il viaggio in pullman da Monza e Bergamo. Poi chi è stato male ha riferito di aver mangiato il sabato pesce in un locale di Monza.