Allarme bomba alla stazione San Giovanni di Como, fermati tutti i treni

Caos alla Stazione San Giovanni di Como per un allarme bomba. La polizia sta ora verificando la veridicità della situazione e per precauzione sono stati fermati tutti i treni in arrivo e in partenza da Como. Fortissimi i disagi per i passeggeri e la circolazione ferroviaria. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che sia stata fatta una telefonata anonima che affermava della presenza di un ordigno in stazione. Al momento sembra però che nulla sia stato rinvenuto dagli specialisti della polizia. Seguono aggiornamenti.