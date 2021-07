Albavilla, infortunio sul lavoro, esplode un macchinario: ferito gravemente un 52enne

Grave infortunio sul lavoro oggi, 30 luglio a Albavilla presso la ditta Mercart in via Cesare Cantù.

Un uomo di 52 anni, secondo le prime informazioni ricevute dagli organi competenti, è rimasto gravemente ferito con fratture multiple a una mano e una contusione all'addome a causa dell'esplosione di un macchinario.

Intervenuti sul posto ambulanza, automedica e carabinieri di Como. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 9.45 di questa mattina. L'uomo è quindi stato portato al Sant'Anna in codice rosso data la gravità delle sue condizioni. Ancora da stabilire le cause che hanno portato al malfunzionamento del macchinario.