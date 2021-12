Como, 18enne aggredito in piazza Volta nella notte: necessario l'intervento dei soccorsi

Di incidenti stradali nella notte tra sabato 4 e domenica 5 dicembre fortunatamente non ce ne sono stati tanti. Il piu' grave è stato segnalato a Lurago d'Erba intorno alle 3 di notte in via per Como. Qui un'auto è finita, per cause ancora da stabilire, contro un ostacolo e i tre 20ennni a bordo ( due ragazzi di 23 e uno di 26 anni) sono stati portati in codice giallo al Sant'Anna. Uno, il meno grave, al Fatebenefratelli di Erba in codice verde.

Quello che preoccupa però sono le due aggressioni-eventi violenti avvenuti in piena notte.

A Como, in piazza Volta un ragazzo di soli 18 anni è stato aggredito e portato con l'ambulanza al Valduce. Era l'una di notte. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato, non si conoscono ancora i dettagli dell'aggressione e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

A Cermenate alle 4.30 di notte è invece scoppiata una violentissima rissa tra piu' giovani che ha fatto scattare i soccorsi che sono giunti in via Maestri Comacini. Le persone non sono state trasportate in ospedale: probabilmente l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio.