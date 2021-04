Como, calci e pugni in piazza volta: tre contro uno, 29enne soccorso dall'ambulanza

Episodio di violenza in centro Como nella serata del 24 aprile 2021: un uomo di 29 anni è rimasto coinvolto in un'aggressione in piazza Volta. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato picchiato con calci e pugni da tre giovani. Sulle motivazioni dell'aggressione violenta al momento non sono stati rilasciati dettagli da parte della polizia intervenuta sul posto. Un'ambulanza ha soccorso il 29 che, sempre secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato spinto a terra. Una volta in terra gli aggressori avrebbero infierito con calci.

Fulvio Martello, referente provinciale di Azione Como nonché residente di piazza Volta ha commentato: "Ciò che non dovrebbero essere consentiti sono gli alterchi, gli assembramenti, gli sfoghi violenti e le bottiglie e i bicchieri rotti per terra, che mai e poi mai possono essere giustificati. Il timore di molti altri residenti, a cui spesso mi sono approcciato dicendo loro "questa riapertura sarà diversa", si è verificato nuovamente, nonostante l’installazione delle telecamere. Metto da parte l'imbarazzo di essere un rappresentante di una forza politica e con molto dispiacere lo devo affermare: Piazza Volta non è sicura e va posta fine a questo degrado che sta distruggendo la tranquillità della zona e delle attività".