Turate, lite tra vicini: accoltellati marito e moglie

Attimi di inaudita violenza quelli vissuti da una coppia sposata di Turate nella mattina del 26 marzo 2022: l'uomo e la donna sono stati accoltellati nel cortile di casa dai vicini di casa, padre e figlio. Il fatto è accaduto in località Fagnana intorno alle ore 9.

Lalite è culminata con il ferimento della donna di 39 anni, accoltellandola alla schiena, e dell'uomo di 37 anni all'addome. La donna è ricoverata in condizioni serie all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, l'uomo è stato invece trasportato in elisoccorso al San gerardo di Monza in condizioni più gravi. Anche uno degli aggressori è stato ricoverato. E' rimasto forse ferito nella colluttazione. I carabinieri intervenuti sul posto stanno lavorando per ricostruire l'accaduto e capire per quale motivosia scoppiata la lite.