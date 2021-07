Ronago, risposte vaghe ai finanzieri: uomo di Lucca nascondeva 35mila euro di orologi in macchina

Arrivava dalla Svizzera e stava tornando in Toscana ma non ha saputo spiegare il motivo del suo viaggio: sanzione fino a 10 volte i diritti evasi

I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco – Sezione Operativa Stanziale di Ronago hanno fermato e sottoposto a controllo un’auto sospetta con a bordo un uomo di nazionalità italiana, residente in Provincia di Lucca e titolare di un’azienda di orologi e preziosi.

Sin da subito, l'uomo ha detto ai Finanzieri in servizio di non avere merce e valuta da dichiarare, sebbene non fosse stato in grado di fornire una plausibile spiegazione sulla ragione del viaggio dalla Toscana al territorio comasco, motivo per cui è sorto il sospetto che il soggetto trasportasse merce con sé.

Il sospetto è divenuto certezza, quando, dopo l'ispezione dell'auto, i militari hanno trovato, nascosti in diverse parti dell’autovettura, 6 orologi di una prestigiosa marca, del valore commerciale stimato in circa 35.000 euro, di cui due risultavano essere rare edizioni limitate, che la casa produttrice aveva fabbricato in occasione di note competizioni sportive.

La merce, trasportata dal transitante a bordo della propria autovettura, munita di certificato di garanzia e relative custodie, anch’esse originali, era stata prelevata in Svizzera per poi essere verosimilmente rivenduta agli appassionati di settore, in frode ai vincoli doganali e fiscali.

Pertanto, i prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed il trasgressore è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli – Ufficio di Como per l’illecito doganale di contrabbando, al fine di consentire il recupero dei diritti evasi, oltre a dover corrispondere una sanzione amministrativa fino a dieci volte i diritti stessi.