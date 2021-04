Parco Pineta, troppa droga gira ancora nei boschi del Comasco: arrestato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco, nelle operazioni di controllo finalizzate alla repressione dello spaccio nelle aree boschive, hanno arrestato un cittadino marocchino, classe 98, senza fissa dimora, censito in banca dati. L'uomo stava viaggiando a bordo di un’auto con un italiano, conducente, e un altro marocchino: i movimenti sospetti del veicolo hanno fatto propendere la pattuglia dei militari per un controllo d’iniziativa. La macchina è stata perquisita e anche i tre uomini.

Il 23enne veniva sorpreso in possesso di circa 105gr di cocaina, evidentemente appena presa nella zona boschiva (parco pineta di Castelnuovo Bozzente e Tradate), per poi essere tagliata e suddivisa in dosi. Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro ed il giovane tratto in arresto: è stato accompagnato presso la casa circondariale di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.