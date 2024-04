Quando si spengono i caloriferi a Como e in Lombardia

Pasqua e Pasquetta sono stati giorni di pioggia e maltempo su tutta la Regione e le temperature erano piuttosto basse. Ora però, a parte qualche residuo della perturbazione, dovrebbe arrivare l'anticiclone africano e riportare il tepore della primavera. Quando si spegneranno i caloriferi a Como?

Como, che ricade nella fascia climatica E, spegnerà i termosifoni tra domenica 7 e lunedì 8 aprile. Stessa data vale anche per Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, Bergamo, Brescia e Milano.

Resta valida la regola che ogni Comune in base alle proprie esigenze può scegliere di posticipare o anticipare sia la data di accensione che si spegnimento dei caloriferi. Inoltre nelle zone F (come alcuni paesi di montagna delle province di Sondrio ma anche Como e Lecco) non c’è nessuna limitazione per i caloriferi che, volendo, possono rimanere accesi tutto l’anno.