Como, l'indifferenziata (sacco grigio) si raccoglie una sola volta a settimana

A partire dal prossimo 1 luglio, a Como la raccolta del sacco grigio, quello dell'indifferenziata, passa da due ritiri settimanali a uno solo, l’obiettivo secondo Aprica è quello di migliorare la percentuale di differenziata in città. La novità relativa alla raccolta dei rifiuti scatterà, come detto, nel mese di luglio. Fino a questo momento, infatti, Aprica, l’azienda che fornisce il servizio a Como, ha sempre ritirato il sacco grigio due volte alla settimana, ma con la riduzione della raccolta dell’indifferenziata l'intento è quello di provare a spingere i cittadini a differenziare meglio i loro rifiuti, che, come lamentano anche alcuni lettori non è così accuratamente raccolta nei appositi sacchi forniti dal servizio. Ricordiamo che per i rifiuti più ingombranti è sempre attiva la piattaforma ecologica.