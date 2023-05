Como, al via dal 22 maggio la distribuzione annuale del kit per la raccolta differenziata

Aprica comunica che la distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata inizierà lunedì 22 maggio e terminerà sabato 24 giugno. Per le utenze domestiche verranno consegnati 50 sacchi in polietilene colore grigio semitrasparente per la raccolta dell’indifferenziato, 100 in polietilene giallo semitrasparente per gli imballaggi in plastica e 100 sacchetti di carta riciclata per la raccolta dell’organico. Ricordiamo che è sempre possibile utilizzare anche altre tipologie di sacchetti biodegradabili e compostabili, come quelli della spesa, per conferire l’umido.

Per quanto riguarda invece le Utenze Non Domestiche sono previsti 50 sacchi in polietilene grigio semitrasparente per la raccolta dell’indifferenziato e 100 in polietilene giallo semitrasparente per gli imballaggi in plastica. I cittadini di Como, per poter ritirare il kit, dovranno presentarsi in uno dei punti di distribuzione in città. È possibile delegare un parente o un conoscente con delega scritta o consegnandogli la propria tessera Ecopass, da esibire al momento del ritiro.

I punti attivati in città e il calendario di distribuzione:

• Via Somigliana civ. 13 (angolo via Stazzi) dalle ore 8 alle ore 16 (orario continuato)

- dal 22 al 27 di maggio 2023

- dal 30 di maggio al 3 di giugno 2023 (ad esclusione del 2 giugno)

- dal 6 al 10 di giugno 2023

- dal 13 al 17 di giugno 2023

- dal 19 al 24 di giugno 2023

• Sagnino e Ponte Chiasso, presso il bar dell’oratorio parrocchiale di Sagnino in via Segantini

- lunedì 29 maggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16

• Monte Olimpino Tavernola, presso il bar dell’oratorio parrocchiale di Sagnino in via Segantini

- lunedì 5 giugno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16

• Civiglio, presso il bar dell’oratorio parrocchiale di Civiglio in P.za Concordia

- lunedì 12 giugno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16

Per qualsiasi chiarimento o informazione, Aprica è a disposizione della cittadinanza attraverso il sito www.apricaspa.it e l’app PULIAMO e il numero verde gratuito 800 437678,