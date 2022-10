Piattaforma ecologica di Como, quando e cosa si più buttare

È un’area attrezzata e custodita (sorvegliata) dove puoi portare tutti i materiali riciclabili, anche voluminosi (come il vetro in lastre o gli imballaggi in cartone), i rifiuti ingombranti, i materiali inerti (come macerie, sanitari, calcinacci) o i rifiuti urbani pericolosi. L’ingresso è consentito con l’autovettura utilizzando l’apposito Ecopass (di colore blu) senza le limitazioni in base al cognome per l’apertura delle sbarre.

In caso di utilizzo di furgoni o camioncini l’ingresso è consentito nella sola giornata di mercoledì presentando l’apposita dichiarazione preventivamente verificata dall'ufficio rifiuti compilato in ogni sua parte. La dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modulo “Dichiarazione per conferimento con furgoni”, firmata e trasmessa via mail insieme agli allegati richiesti con almeno 7 giorni di anticipo all'indirizzo accesso.cdr@comune.como.it; successivamente l'ufficio Ambiente trasmetterà il modulo vistato da consegnare al centro di raccolta prima dell'accesso.

Orari e giorni

martedì 8.30-14.00

giovedì 8.30-14.00

venerdì 8.30-14.00

sabato 8.30-12.00 e 13.30-17.00

domenica 8.30-12.00

Il Centro di Raccolta si trova in Via Stazzi e consente di conferire rifiuti sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche, limitatamente ad alcune tipologie di rifiuti.

Materiali

batterie auto;centro raccolta

carta e cartoni;

farmaci scaduti;

ferro e materiali ferrosi;

indumenti dismessi (purché non impregnati di vernici, solventi e simili);

inerti (macerie, sanitari) derivanti da piccoli interventi domestici;

ingombranti (mobili, poltrone, divani, materassi, biciclette), rifiuti che derivano da attività di manutenzione domestica (porte, finestre, tapparelle, moquette);

lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti - a basso consumo (da depositare integre);

legno;

oli e grassi residui di cottura;

oli minerali per motori esausti;

pile scariche;

plastica;

pneumatici (bici, moto e autovetture, ad esclusione di autocarri e macchine operatrici);

rifiuti tossici e/o infiammabili, quali vernici, solventi ecc. (sui contenitori recano etichette con i simboli "T" e/o "F");

beni durevoli dismessi (R.A.E.E. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche domestici): frigoriferi, televisori, lavatrici, pc, lavastoviglie, ecc..;

toner provenienti da stampanti di computer casalinghi;

vegetali derivanti dalla manutenzione del giardino;

vetro

Altro

Non sai dove buttarlo? Clicca qui