Variante della Tremezzina, il punto dei lavori dopo 3 mesi di cantiere

Concluso anche il terzo mese di lavori, dall’inizio della chiusura al traffico della Regina nel tratto del comune di Colonno per la realizzazione della Variante della Tremezzina da parte di Anas. In cantiere è stata ultimata la demolizione del preesistente tombino idraulico, posto in fregio all’ingresso del cimitero di Colonno e di attraversamento alla statale ed è attualmente in corso la sua ricostruzione definitiva.

Sul muro di contenimento lato lago, necessario all’allargamento dell’attuale sede stradale, è in corso la realizzazione della soletta a sbalzo ed è quasi ultimata la realizzazione dei relativi micropali di ancoraggio. In corrispondenza del futuro imbocco sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), proseguono le attività relative agli scavi di sbancamento per la formazione del fronte d’imbocco della galleria e sono in fase di completamento le attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante sovrastante il portale d'imbocco. Parallelamente avanzano anche gli scavi di sbancamento per la formazione dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone).