Vaccini gratis nelle farmacie della Lombardia

Vaccino contro l'influenza gratis nelle farmacie di tutta la Regione. A partire da oggi martedì 18 ottobre per over 60, bambini da 6 mesi a 14 anni, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione sarà possibile prenotare l'antinfluenzale in farmacia, a costo zero.

Le inoculazioni, informa Palazzo Lombardia, partiranno lunedì 24 ottobre. Novità della campagna antinfluenzale di quest'anno, il fatto che i farmacisti abilitati potranno procedere direttamente alla somministrazione del siero in regime convenzionato, per conto del Sistema sanitario regionale. Questo nuovo servizio è stato reso possibile grazie all'accordo tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm-Confservizi, riportato nella delibera approvata dalla Giunta su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

L'accordo prevede che le farmacie possano somministrare il vaccino anche in regime privatistico. Per chi ne ha diritto, sarà possibile vaccinarsi in farmacia contro il virus dell'influenza e, in co-somministrazione, ricevere la dose booster di vaccino anti covid. Quasi 700, in tutto, le farmacie che aderiscono alla campagna di immunizzazione.