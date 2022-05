Elezioni 2022, gli orari dell'ufficio elettorale a Como

Si ricorda che l’ufficio elettorale del Comune di Como (via Vittorio Emanuele II 97, ingresso da via Bertinelli) è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12 per il rilascio, il duplicato (in caso di smarrimento) o il rinnovo della tessera elettorale (esaurimento spazi). Non occorre appuntamento. Si invitano pertanto i cittadini che ne hanno necessità a provvedere per tempo, al fine di evitare sovraffollamento e lunghe attese nei giorni immediatamente precedenti la data delle votazioni. Il 12 giugno i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.