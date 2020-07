Il mezzo pesante blocca il traffico: Como nel caos

Traffico in delirio in centro Como nella mattina del 28 luglio 2020. La causa è con ogni probabilità il transito di un mezzo speciale che ha richiesto l'intervento della polizia locale di Como per regolare la viabilità messa a dir poco a dura prova. Lettori di QuiComo segnalano lunghe e interminabili code lungo via Torno, Lungo Lario Trento e Lungo Lario Trieste, con ripercussioni anche su via Dante e lungo le strade limitrofe.

