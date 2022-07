T.ANTICORPI contro la violenza e le discriminazioni di genere

Una nuova occasione per artisti di tutte le età. TANT3ARTIST3xT.ANTICORPI è una call per artisti destinata a raccogliere fondi in favore di “Telefono Donna”, associazione attiva da molti anni contro la violenza e la discriminazione di genere in Italia e con una sede in provincia di Como.

Agli Artisti è richiesto che donino le proprie opere al progetto che, a sua volta, le metterà in vendita, consegnando il ricavato all’associazione “Telefono Donna”

(www.telefonodonnacomo.it). T.ANTICORPI si pone l’obiettivo di attivare creatività e riflessione attorno a un argomento decisamente attuale: la violenza e le discriminazioni di genere.

Il progetto nasce per permettere ad artisti di tutte le età e le nazionalità di offrire uno sguardo personale sul tema della discriminazione di genere e,

successivamente, realizzare una mostra collettiva itinerante. L’invito, rivolto ad artisti di tutte le età e nazionalità, prevede la partecipazione gratuita, previa compilazione di questo form.

L’invito è dunque rivolto ad artisti (e amatori) di qualunque età, nazionalità, singolarmente o riuniti in collettivi. Per i minori è richiesta la compilazione del form di autorizzazione da parte dei genitori. Ogni artista può partecipare con un massimo di 3 opere realizzate secondo le specifiche tecniche elencate nel bando:

Michele Benazzi, responsabile del progetto dichiara: “Trattare tematiche di genere per noi è sempre stato centrale, questa call e l’intero progetto sono l’occasione per produrre gli anticorpi culturali e sociali alla discriminazione di genere”. T.ANTICORPI sarà anche il nome di un percorso di formazione e informazione, che promuoverà incontri e conferenze sul tema, ma anche workshop artistici e dj set.

T.ANTICORPI si sviluppa all’interno di Young Net, un progetto di politiche giovanili realizzato con il contributo di Regione Lombardia tramite il bando “La ombardia è dei Giovani” e in collaborazione con Anci Lombardia, rivolto agli ambiti territoriali di Erba, Cantù e Lomazzo - Fino Mornasco (Como).

Per maggiori informazioni e dettagli

Michele Benazzi

michele.benazzi@mondovisione.or