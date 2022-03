Studenti in corteo: "No all'inceneritore, no alla tangenziale, no alla canturina bis"

Un corteo pacifico ha sfilato questa mattina per le vie di Como, partendo dall'Ippocastano per poi giungere in Comune, proseguire in piazza Cavour e chiudersi infine al Tempio Voltiano. Poche centinia di studenti ma assolutamente determinati a rivedicare le loro posizioni contro la guerra e di massima attenzione alla questione climatica. Un "Venerdì per il Futuro" che è stasto scandito da colorati canti come la Tanti auguri di Raffaella Carrà, il tormentone di fine anni 70: "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu".

Cartelli di pace e lotta per l'ambiente all'interno di una "parata" che ha fatto tappa dinanzi a Palazzo Cernezzi anche per affrontare alcuni temi locali molto discussi. Qui è stato appeso alla cancellata d'ingresso del Comune uno striscione per dichiarare il no dei manifestanti al secondo lotto della tangenziale, alla terza linea dell'inceneritore e alla Canturina bis. Il tutto terminato con uno slogan da stadio contro il sindaco: "Chi non salta è Landriscina".

Il corteo è stato seguito per tutto il suo percorso dalle forze dell'ordine ma non si registra nessun incidente; anche il traffico, grazie al lavoro della polizia locale, non ha subito gravi rallentamenti. Insomma una mattinata in cui gli studenti - almeno quelli che in questa occasione hanno deciso di impegnarsi attivamente per il valori in cui credono, soprattutto per un futuro di pace - hanno scritto a chiare lettere che vogliono ancora vivere.