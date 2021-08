Riapertura completa del lungolago

Il lungolago è stato completamente riaperto con l’ordinaria viabilità. Gli autobus del trasporto pubblico locale sono tornati, quindi, a transitare sulla corsia preferenziale in direzione di piazza Matteotti e la Ztl è stata riattivata. Dunque, non c'è più la deviazione delle auto in piazza Roma-via Fontana-via Cairoli e le telecamere sono tornate a multare chi accede alla Ztl senza permesso. Rimane temporaneamente inagibile la diga foranea, dove sono in corso le operazioni di pulizia e ripristino.