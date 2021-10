Protesta contro il green pass (e non solo) degli autisti di Asf Autolinee: a rischio decine di corse dei bus

Numerose corse degli autobus di Asf Autolinee sono saltate un po' in tutta la provincia nel corso della giornata del 14 ottobre 2021. Alcuni autisti hanno incrociato le braccia. Sebbene non si possa parlare ufficialmente di sciopero, le astensioni di questa giornata potrebbero essere riconducibili allo stato di agitazione proclamato dai sindacati. Al centro del contendere tra dipendenti e azienda c'è il premio di risultato che l'anno scorso (in periodo di pandemia) è stato erogato al 70% e che quest'anno non ha ancora visto un accordo sulle modalità di integrazione di quel 70% per vedere riconosciuto l'intero premio.

Ma a preoccupare l'azienda e, soprattutto, gli utenti dei bus è la giornata del 15 ottobre quando potranno verificarsi ulteriori astensioni dovute a conducenti contrari al green pass per i luoghi di lavoro i quali, dunque, sprovvisti del lasciapassare verde non potranno sedersi al volante dei mezzi. Per ora non ci sono stime su quanti autisti potranno aggiungersi alla protesta e quante corse potranno saltare. Ma se è vero che nella giornata del 14 ottobre sono saltate decine di corse, la situazione il 15 ottobre non potrà che peggiorare.