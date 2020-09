Piazza Volta, l'assurdo spiegamento di forze dell'ordine (sotto la pioggia)

Almeno sette auto delle forze dell'ordine (polizia locale e guardia di finanza) per presidiare un piazza semideserta sotto la pioggia. E' la scena paradossale e un po' surreale che si poteva vedere nella serata del 24 settembre 2020 in piazza Volta, all'ora dell'aperitivo. Un così ingente spiegmento di uomini e mezzi è dovuto ai controlli anti-covid nei confronti dei locali della piazza, ritenuta uno degli epicentri della cosiddetta "movida comasca" e quindi teatro di assembramenti. Certo ieri, con la pioggia che c'era, non era certo serata di assembramenti. Eppure le pattuglie sorvegliavano la piazza manco fosse Tienanmen nel 1989.

Per gli esercenti di bar e ristoranti, già colpiti più volte da sanzioni e chiusure punitive per non avere rispettato le regole anti-covid, la situazione sta diventando esasperante. Tanto più che alcuni ritengono che il problema degli assembramenti non riguardi i locali e i loro avventori, bensì quel piccolo esercito di ragazzini che staziona in piazza e nelle vie limitrofe bevendo alcolici portati da casa o comprati al supermecato. "Le forze dell'ordine dovrebbero controllare questa situazione - commenta esasperato Davide De Ascentis, titolare del bar Krudo. Questi ragazzini, molti dei quali sono minorenni, non sono affatto clienti dei nostri locali. Sono fuori controllo. Bevono alcolici che non comprano certo da noi. Si assembrano, urlano, litigano, ne combinano di tutti i colori. Ad andarci di mezzo siamo proprio noi che lavoriamo stando attenti a rispettare anche le più rigorose regole che sono state imposte a causa del coronavirus. Vedere tante forze dell'ordine in una serata di pioggia con la piazza mezza vuota fa sorridere".

