Parcheggio Santarella: 92 posteggi, ma solo 2 per disabili

Una distesa di posteggi blu - 92 per la precisione - e soltanto due posti riservati ai disabili. Una proporzione che non ha mancato di attirare l'attenzione di qualcuno. In particolare un lettore disabile ha segnalato a QuiComo quella che secondo lui sarebbe la giusta proporzione: 1 parcheggio per disabili ogni 20 posti auto a pagamento. In realtà questa è la norma che si trova sulla Gazzetta Ufficiale ma riguarda la Regione del Trentino Alto Adige. Diversa è la proporzione stabilita nel DPR 503/96: "Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili".

Ma una cosa è certa, non si tratta di un vincolo, nel senso che un Comune potrebbe anche prevedere la realizzazione di stalli per disabili in numero superiore. E allora, è quanto si chiede il lettore, perché l'amministrazione comunale non ha pensato di fare qualche posteggio in più per disabili? Chi diventerà il nuovo sindaco di Como provvederà in tal senso, visto che tutti i candidati si riempiono la bocca di tante parole su come e quanto bisognerebbe fare di più per eliminare le barriere architettoniche e agevolare la vita dei disabili?