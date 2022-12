Miglior panettone al supermercato: la nuova classifica di Altroconsumo

Panettone e Natale, un'accoppiata vincente e indissolubile. Abbiamo provato a darvi qualche consiglio su quelli "fatti in casa" ovvero prodotti nelle migliori pasticcerie di Como e dintorni (qui le nostre considerazioni). Oggi invece ci muoviamo tra le corsie dei supermercati e grazie a Altroconsumo, l'associazione che anche quest'anno - come ogni anno - ha messo a confronto con rigorosi test di laboratorio e assaggi di esperti e non undici panettoni, possiamo rivelarvi la classifica dei migliori panettoni che potrete trovare sugli scaffali.

I parametri di Altroconsumo

"Il migliore costa 15 euro al kg, ma in cima alla nostra classifica c’è anche un dolce a marca commerciale da 5 euro", hanno spiegato da Altroconsumo. "Abbiamo messo alla prova 11 panettoni classici - 9 panettoni classici, con uvetta e canditi, e 2 glassati - che si comprano nei supermercati e negli ipermercati proprio in questo periodo. Il migliore? È quello che ha superato in modo brillante sia le prove di laboratorio sia le prove di assaggio", hanno proseguito. Ricordando che la ricetta del panettone è quasi un dogma: "Deve essere fatto con burro - e non con altri grassi - e contenere una certa quantità di tuorlo d’uovo, canditi e uvetta. Il lievito deve essere naturale, ottenuto dalla lavorazione precedente, per dare il tipico sapore leggermente acido all’impasto. Ci devono essere anche l’uvetta e le scorze di agrumi canditi - arancia, ma possibilmente anche cedro - in quantità non inferiore al 20%".

E quindi chi ha vinto? "Il nostro test 2022 ha premiato come migliore del test il panettone di Milano Vergani - 1kg, prezzo medio al kg 14,99 euro -, la qualità degli ingredienti ha ottime valutazioni e pasticceri e consumatori lo hanno apprezzato all’assaggio. In cima alla nostra classifica però c’è anche un panettone di marca commerciale: si tratta del panettone classico Le Grazie, del marchio commerciale Esselunga - 1 kg, prezzo medio al kg 4,99 euro -, l’abbiamo premiato con il titolo di miglior acquisto per l’ottimo rapporto fra la qualità e il prezzo".

La classifica completa:

1. Vergani il panettone di Milano 14,90 euro

2. Le Grazie Esselunga 4,99 euro - "La nostra scelta" di Altroconsumo

3. Tre Marie il panettone milanese 12,89 euro

4. Bauli panettone classico 7,54 euro

5. Carrefour panettone 5,49 euro

6. Il viaggiator goloso panettone 10,66 euro

7. Balocco il mandorlato 7,45 euro

8. Paluani panettone soffice 6,40 euro

9. Maina il gran nocciolato 8,28 euro

10. Motta il panettone originale 6,15 euro

11. Melegatti il panettone tradizionale 5,40 euro