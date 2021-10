Da 15 novembre obbligo di gomme da neve (o catene a bordo) in tutta la provincia di Como

L'amministrazione provinciale ha reso nota la nuova ordinanza che impone l'obbligo a tutti i veicoli di montare pneumatici invernali (o in alternativa di avere a bordo le catene da neve) a partire dal 15 novembre 2021 e fino al 15 aprile 2022.

Per chi vale l'obbligo

L'obbligo vale per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia di Como. Questi veicoli devono essere muniti di pneumatici invernali, oppure devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei per la marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto. Possono essere momtati solo pneumatici invernali omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE.

Alternative ai pneumatici invernali

I mezzi antisdrucciolevoli impiegati, in alternativa ai pneumatici invernali, sono quelli di cui al decreto del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119

per i veicoli delle categorie M, N ed O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché

rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 (Norme

concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1).

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono

essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo

e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.