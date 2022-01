Operazione cestini, nuovo punto in via per Cernobbio

Un po' di pulizia in città. Questa mattina Aprica ha rimosso i cestini divelti dai vandali nell'area di sosta dell'Ippocastano. La società, in accordo con il settore Ambiente del Comune, ha optato per la sostituzione con cestoni a basamento da 110 litri. La situazione di degrado era stata segnalata da più parti. Uno di questi cestoni era stato posizionato nei giorni scorsi anche in via Per Cernobbio, dopo la segnalazione dei volontari di Per Como Pulita dell'assenza di cestini tra Villa Olmo e Villa Flori. In via Aldo Moro inoltre è stato installato un distributore di sacchetti per i proprietari di cani.