E' stata inaugurata a Menaggio la nuova sede dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di venerdì 22 aprile 2022. Erano presenti numerose autirità civili, militari e politiche. Hanno partecipato anche il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario regionale Fabrizio Turba, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e il prefetto di Como Andrea Polichetti.Presenti, naturalmente, tutti i sindaci dei Comuni aderenti all'Ente.

Il presidente dell'Autorità di Bacino del Lario, Luigi Lusardi, ha sottolineato come l'ente sia diventato "un riferimento per i comuni del lago, per tutti i Comuni del Lago di Como, siano essi della Provincia di Como, della Provincia di Lecco o della Provincia di Sondrio: l’Autorità di Bacino va oltre questi confini che dividono amministrativamente il territorio lariano".