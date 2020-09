Estate sulle strade del lago: 13 patenti ritirate e 321 multe

Un'estate calda quella del distaccamento temporaneo della polizia stradale di Como a Ossuccio, nel Comune di Tremezzina. Dal 1° luglio al 30 settembre il distaccamento estivo della Stradale è stato notevolmente impegnato nel controllare, prevenire e reprimere infrazioni al codice della strada, e non solo, lungo la Statale Regina e le arterie stradali limitrofe. Contrariamente forse a quanto ci si poteva aspettare a causa della pandemia covid anche quest'anno i turisti sono stati molto numerosi nei paesi del centro e alto lago, con conseguente incrmento dei flusi veicolari. Ecco qualche dato che descrive l'impegno e il lavoro svolto dal distaccamento di Tremezzina della polizia stradale della Questura di Como.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- 252 pattuglie impiegate

- 13 incidenti rilevati

- 4 automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

- 43 veicoli sequestrati

- 321 verbali di contestazione elevati

- 21 per mancato rispetto dei limiti di velocità

- 43 per mancanza di copertura assicurativa

- 32 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza

- 26 per utilizzo di dispositivi telefonici alla guida

- 185 per altre infrazioni al Codice della Strada

- 13 patenti e 45 carte di circolazione ritirate

- 893 punti complessivamente decurtati