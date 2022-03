Furgone in retromarcia sbatte contro l'albero secolare nel cortile della scuola: caduto un ramo gigante

Ieri 17 marzo intorno alle 7 del mattino dopo centinaia di anni di rigogliosa vita uno dei due alberi secolari all'interno del cortile della scuola Don Carlo San Martino è stato vittima di una brutta manovra.

Uno dei fornitori della scuola, come ci riferiscono alcuni testimoni, andando in retromarcia non avrebbe calcolato bene le distanze con l'albero secolare e un grosso ramo si è completamente staccato. Un vero peccato per questa pianta maestosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e ora si pensa a un modo per "curare" l'albero. L'enorme ramo cadendo avrebbe danneggiato anche parte della casa difronte. La scuola sta cercando di procedere nel migliori dei modi per sistemare i danni e salvare anche l'albero.

Nel cortile del Don Carlo San Martino sono due le maestose piante secolari e c'è chi avrebbe proposto da tempo il blocco delle auto in accesso ma fa parte di una convenzione non ancora chiusa.

Le foto sono di Luca Ceruti.