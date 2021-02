Como, malata di tumore cerca la madre che l'ha abbandonata: solo lei può salvarla

Daniela ha 47 anni, è nata il 23 marzo del 1973. E' stata abbandonata in un orfanotrofio di Como dove è stata registrata con il cognome Simoni, poi ha preso quello della sua famiglia adottiva. Adesso si chiama Simona Molinari, abita a Milano, è un'affermata infermiera e ha due figli di 9 e 23 anni. Purtroppo Daniela si è ammalata di tumore e adesso è alla disperata ricerca della sua mamma naturale, la donna che 47 anni fa la affidò alle suore dell'orfanotrofio di Rebbio. Daniela attraverso le pagine del quotidiano La Provincia ha lanciato un accorato appello alla madre chiedendole di farsi avanti. Motivo? I medici potrebbero tentare una cura sperimentale per guarire Daniela dal tumore, ma si tratta di una immunoterapia sperimentale messa a punto in Svizzera e che si basa sulla mappatura genetica. Per effettuare questa cura serve però il DNA di almeno uno dei genitori.

Daniela ha tenuto a precisare che non è sua intenzione costringere la mamma naturale a conoscerla da vivo. Non vuole sapere per forza chi sia, ma le basterebbe che la donna si sottoponesse a un prelievo di sangue che potrebbe salvare la vita di Daniela e garantirle di poter vedere crescere i propri figli.