Lungolago, per 5 giorni interventi di potatura tra piazza Matteotti e viale Vittorio Veneto

Da oggi 28 febbraio e per i prossimi 5 giorni, indicativamente, dalle 9.00 alle 18.00, il lungo lago sarà interessato da un intervento di potatura del filare alberato presente sul marciapiede nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e viale Vittorio Veneto. Lo comunica la polizia locale.

L'intervento verrà eseguito per brevi tratti e con cantiere mobile per mitigare l'impatto sulla circolazione.

I mezzi operativi occuperanno soltanto il marciapiede in mezzo al doppio filare ma, per brevi momenti, potrà essere necessario occupare parzialmente una delle due corsie di destra in direzione piazza Santa Teresa.