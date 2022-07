Lago di Como, Villa Carlotta: "100mila visitatori"

Un successo di visitatori clamoroso per la Regina del Lago di Como. Alessia Cannella e Alessandro Camerlengo, di Civitanova Marche. sono i visitatori numero 100mila a Villa Carlotta (già raggiunto il numero totale di visitatori della stagione 2021). La coppia ha ricevuto in regalo una volume sulla storia della Villa Otre al giardino, magnifico in ogni stagione, e alle collezioni del museo, il pubblico che visita la villa in queste settimane sta apprezzando anche le due mostre recentemente inaugurate, che hanno impreziosito la già ricca offerta di Villa Carlotta con proposte di alta qualità: Paola Mattioli. Quattro stanze. Quattro storie. (fino al 4 settembre); La Scena dell'arte (fino al 6 novembre).